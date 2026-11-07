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Meloni “Solidarietà a Tajani, grande preoccupazione per attacchi hacker”

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Nov 7, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo la mia piena solidarietà al vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani per quanto emerso sull’attività di hacker filorussi e sulla diffusione sul dark web di dati personali che lo riguardano. La messa in vendita di informazioni riservate su esponenti delle istituzioni desta grande preoccupazione e va affrontata con la massima determinazione. Altrettanto preoccupante è la circolazione di immagini false, diffuse anche da esponenti dell’opposizione. La libertà di espressione non può mai diventare terreno di disinformazione”. Così la premier Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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