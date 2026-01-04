TOP NEWS

Meloni sente Machado “Uscita di scena di Maduro apre una nuova pagina di speranza”

Di

Gen 4, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Secondo quanto rende noto Palazzo Chigi, “nel corso della telefonata è stato condiviso come l’uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione del Venezuela, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Il Toro vince 3-0, espugna il Bentegodi e inguaia il Verona

Gen 4, 2026
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025
TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Nov 26, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Toro vince 3-0, espugna il Bentegodi e inguaia il Verona

Gen 4, 2026
TOP NEWS

Meloni sente Machado “Uscita di scena di Maduro apre una nuova pagina di speranza”

Gen 4, 2026
Calcio Sport

Serie A: la Fiorentina respira, Kean al 92′ fa 1-0 alla Cremonese

Gen 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Venezuela, Salvini: “Strada maestra per controversie internazionali sia diplomazia”

Gen 4, 2026