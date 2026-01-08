TOP NEWS

Meloni “Disoccupazione mai a livelli così bassi, avanti su questa strada”

Di

Gen 8, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Gli ultimi dati Istat confermano un segnale importante: la disoccupazione scende ai livelli più bassi mai registrati dall’inizio delle rilevazioni e, su base annua, l’occupazione continua a crescere. Sono risultati che parlano del lavoro quotidiano di imprese, lavoratori e professionisti, e dello sforzo comune per rendere il sistema produttivo italiano più solido e competitivo, anche in un contesto complesso”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il Governo continuerà a fare la propria parte per sostenere chi crea lavoro, investe e produce valore, rafforzando le politiche per l’occupazione e guardando con determinazione al futuro.
Avanti su questa strada”, conclude Meloni.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Truffe agli anziani in varie province, sette arresti a Napoli

Gen 8, 2026
TOP NEWS

Igor Dzaja è il nuovo presidente e amministratore delegato di Jti Italia

Gen 8, 2026
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “Disoccupazione mai a livelli così bassi, avanti su questa strada”

Gen 8, 2026
IN EVIDENZA

Valditara “Onorare la bandiera italiana nelle scuole”

Gen 8, 2026
IN EVIDENZA

Campania, Fico “Lavoriamo con Ministero Salute per uscire dal Piano di rientro”

Gen 8, 2026
TOP NEWS

Truffe agli anziani in varie province, sette arresti a Napoli

Gen 8, 2026