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Mediterraneo, Italpress ed Ecam Council rinnovano l’accordo di collaborazione

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Apr 30, 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Italpress ed ECAM Council hanno rinnovato la loro collaborazione finalizzata a sviluppare sinergie nel campo dell’informazione, della comunicazione istituzionale e della promozione di iniziative di cooperazione nell’area del Mediterraneo.
ECAM Council – organismo internazionale impegnato nella promozione del dialogo economico, culturale e istituzionale tra i Paesi dell’Europa, dell’Africa e del Medio Oriente – opera come piattaforma di confronto e di coordinamento tra istituzioni, imprese e stakeholder pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire la cooperazione, l’integrazione e lo sviluppo sostenibile nella regione. E’ presieduto da Kamel Ghribi; segretario generale l’ambasciatore Ettore Sequi.
L’intesa prevede la realizzazione di progetti editoriali congiunti, la diffusione di contenuti informativi sulle attività promosse da ECAM Council e la valorizzazione delle iniziative legate ai processi di cooperazione internazionale, con particolare attenzione ai temi della crescita economica, dell’innovazione e dello sviluppo delle relazioni tra Paesi.
Per Italpress, l’accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di espansione nel bacino del Mediterraneo e di consolidamento della propria presenza internazionale in territori strategici, anche grazie ad accordi già stretti con diverse agenzie estere dell’area, e al notiziario in italiano, inglese e arabo Mednews. L’intesa rafforza inoltre il ruolo dell’agenzia come media partner di riferimento per istituzioni e attori impegnati nei processi di cooperazione e integrazione nell’area Med.
“L’accordo sottoscritto con Italpress rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni tra Europa, Africa e Medio Oriente. In un contesto internazionale sempre più complesso, la qualità dell’informazione e la capacità di costruire una narrazione equilibrata dei processi in atto sono elementi essenziali per favorire dialogo, comprensione reciproca e cooperazione. In questo senso, riteniamo particolarmente significativo il lavoro svolto dall’Italpress nell’area del Mediterraneo attraverso il notiziario MedNews, diffuso in italiano, inglese e arabo, che raggiunge un pubblico ampio e qualificato di media, istituzioni e stakeholder. ECAM considera questa collaborazione un’opportunità concreta per valorizzare il confronto tra i diversi attori della regione e contribuire, anche attraverso una informazione autorevole e plurilingue, alla costruzione di percorsi di sviluppo e stabilità condivisa”, afferma Kamel Ghribi.
“Con questo importante accordo con ECAM Council Italpress rafforza la sua vocazione internazionale e l’impegno a raccontare con professionalità e indipendenza i processi di cooperazione che interessano il Mediterraneo. L’agenzia continuerà a investire nella costruzione di relazioni con partner istituzionali e media dell’area, contribuendo a creare un sistema informativo sempre più integrato e attento alle dinamiche economiche, sociali e culturali, con la convinzione che in questo modo si possa favorire il dialogo, la cooperazione e la conoscenza reciproca tra i Paesi del bacino Mediterraneo”, afferma il fondatore e direttore responsabile dell’Italpress, Gaspare Borsellino.

Foto Uff stampa ECAM
(ITALPRESS).

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