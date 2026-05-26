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Maxi controlli in tutta Italia su gioco illegale, sanzioni per 5,7 milioni

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Mag 26, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Giro di vite contro il gioco illegale e a tutela dei minori. Il CoPReGI (Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale), presieduto dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Roberto Alesse, ha tracciato il bilancio di una maxi campagna di controlli effettuata tra il 7 e il 19 aprile scorsi in 32 province italiane.

L’operazione interforze – che ha visto schierati uomini dell’ADM, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – ha portato a 797 interventi in soli 12 giorni. Sotto la lente degli investigatori sono finiti 777 esercizi autorizzati e 20 punti scommesse completamente abusivi.

Il bilancio dell’attività è pesante: sono stati sequestrati 116 apparecchi da gioco irregolari e 12 “totem” elettronici. Le violazioni amministrative accertate sono state 309, per un totale di sanzioni che sfiora i 5 milioni e 711 mila euro. Sul fronte penale, invece, sono state denunciate 57 persone.

I dati del 2026 registrano una netta crescita rispetto all’anno precedente: gli interventi sono aumentati (da 618 a 797), le sanzioni amministrative sono cresciute del 33,8% e le denunce del 23,9%. Un salto in avanti reso possibile grazie a controlli sempre più mirati e all’incrocio delle banche dati.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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