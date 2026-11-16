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Mattarella a Palermo per “Giornata contro criminalità transnazionale”

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Nov 16, 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, presso il Palazzo di Giustizia di Palermo, alla cerimonia in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale.
L’evento è stato aperto dai saluti di Antonio Balsamo, Presidente della Corte di Appello di Palermo; Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Dario Greco, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. Hanno quindi preso la parola Carlo Nordio, Ministro della Giustizia; Monica Juma, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite e Direttrice Esecutiva dell’UNODC, in rappresentanza del Segretario generale delle Nazioni Unite; Fabio Pinelli, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Pietro Gaeta, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione. La relazione conclusiva è stata svolta da Stefano Manacorda, Professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
– foto ufficio stampa Quirinale –
(ITALPRESS).

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