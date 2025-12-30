TOP NEWS

Manovra, Schillaci “Rafforziamo il diritto alla salute”

Di

Dic 30, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “La manovra finanziaria del 2026 conferma l’impegno del Governo per la sanità pubblica e rafforza il diritto alla salute. Garantiamo un incremento straordinario di risorse destinate alla sanità, per renderla sempre più efficiente, accessibile e universale”. E’ quanto dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci.
“Ci sono risorse importanti da utilizzare per la riduzione delle liste d’attesa con fondi per nuove assunzioni e aumento delle indennità di specificità. Potenziamo le attività di Pronto Soccorso e di prevenzione con particolare attenzione ai programmi di diagnosi precoce per le patologie oncologiche e le malattie rare”, aggiunge il ministro. “Inoltre, destiniamo risorse alla salute mentale con un investimento che riconosce la centralità del benessere psicologico come componente essenziale della salute complessiva delle persone. Di fatto, con questa legge di bilancio diamo un’altra risposta concreta e duratura per un rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale e per garantire i bisogni di salute di tutti i cittadini”, conclude Schillaci.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Cina, Chengdu incontra la Filarmonica Italiana

Dic 30, 2025
TOP NEWS

Schlein “Dal Governo una legge di bilancio che va nella direzione sbagliata”

Dic 30, 2025
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Folla commossa a Napoli per l’ultimo saluto a Davide Tizzano

Dic 30, 2025
IN EVIDENZA

FNO TSRM e PSTRP, appello alla politica “Valorizzare i professionisti sanitari”

Dic 30, 2025
TOP NEWS

Cina, Chengdu incontra la Filarmonica Italiana

Dic 30, 2025
TOP NEWS

Schlein “Dal Governo una legge di bilancio che va nella direzione sbagliata”

Dic 30, 2025