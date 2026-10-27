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Manovra, Giorgetti “Progressi con la Commissione Ue”

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Ott 27, 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – “Come abbiamo ripetuto più volte con la Commissione Europea abbiamo fatto progressi e quindi credo che finalizzeremo entro questa sera le proposte che riteniamo possano essere ritenute ammissibili. Soltanto con questo grado di certezza io mi ritengo in grado di firmare una proposta e andare in Consiglio dei Ministri, non prima”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti intervenendo quest’oggi in videocollegamento al Festival delle Regioni in svolgimento a Firenze. “Speriamo che questa sera si componga tutto il quadro”, ha chiosato Giorgetti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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