Libia, a Tripoli l’Italian Design Day. Ambasciatore Alberini “Ponte tra culture”

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La capitale libica ha ospitato le celebrazioni della Giornata del Design Italiano 2026, evento organizzato da ICE Agenzia di Tripoli nell’ambito della sesta edizione del Forum Urbano, con la partecipazione di autorità libiche, architetti, designer, accademici e ospiti internazionali.

Tra i presenti figurano il ministro dell’Edilizia e della Ricostruzione Essam Al-Tamouni, il ministro del Turismo Nasr al-Din Al-Fazani, il sindaco di Tripoli Centro Fadel Abu Arqoub e il presidente del Consiglio Superiore per la Pianificazione Ahmed Abridan, a testimonianza del crescente interesse per le tematiche del design urbano e dello sviluppo sostenibile in Libia.

Nel suo intervento, l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, ha sottolineato il valore del design come linguaggio universale capace di coniugare tradizione e innovazione, estetica e funzionalità. “Ringrazio il Consiglio libico degli architetti e il suo presidente Khalid Qabalawi per l’ospitalità – ha dichiarato – che conferma la visione condivisa di porre architettura, design e riqualificazione urbana al centro dello sviluppo sostenibile. Il Forum Urbano rappresenta uno spazio di dialogo prezioso tra istituzioni, professionisti, università e imprese, e contribuisce a costruire ponti e a promuovere una cultura del design orientata alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio esistente”.

Alberini ha ricordato il legame profondo tra Italia e Libia, radicato nella geografia e nella storia comune: “Il Mediterraneo unisce i nostri popoli, e architettura e design rappresentano oggi un terreno straordinario d’incontro e collaborazione. Entrambi i Paesi custodiscono un ricco patrimonio architettonico e guardano al futuro con una visione che unisce autenticità e modernità”.

L’evento ha offerto non solo una vetrina sull’eccellenza del design italiano, ma anche una piattaforma per il dialogo e lo scambio di competenze tra esperti italiani e libici nei settori del design urbano, della riqualificazione degli spazi pubblici, dell’identità urbana e della sostenibilità.

La Giornata del Design Italiano si inserisce nella sesta edizione del Forum Urbano di Tripoli, piattaforma annuale che riunisce decisori, progettisti e pianificatori urbani per discutere il futuro delle città libiche. La collaborazione italo-libica in questo ambito rappresenta un modello di partenariato culturale e artistico, in cui l’esperienza italiana sostiene progetti di ricostruzione e sviluppo urbano in Libia. I lavori hanno incluso presentazioni di progetti innovativi, workshop sulla riqualificazione degli edifici storici e la presentazione di esperienze di successo nella trasformazione di spazi pubblici in luoghi di servizio alla comunità.

L’iniziativa conferma l’attenzione dell’Italia verso la cooperazione con la Libia nei settori del design e dell’architettura, sulla base dei legami storici e geografici che uniscono i due paesi e nella convinzione che il design di qualità possa rappresentare uno strumento efficace per lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento dell’identità urbana delle città libiche.

– Foto Farnesina –

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