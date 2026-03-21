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Laura Pirovano vince gara e Coppa di discesa

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Mar 21, 2026

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa 2025/2026. La 28enne di Trento non sbaglia a Kvitfjell, difende il primato in classifica di specialità su
Emma Aicher e mette la ciliegina sulla torta vincendo l’ultima
discesa stagionale. L’azzurra ferma il cronometro sul tempo di
1’30″85 e precede di 0″15 la statunitense Breezy Johnson. Terza la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0″25) seguita dall’austriaca
Ariane Radeler (+0″29) e da Aicher, quinta a 0″37 da Pirovano. La
Coppa del mondo di discesa resta in Italia dopo il trionfo di
Federica Brignone nel 2025. Italia che si conferma padona della
velocità: negli ultimi sei anni sono stati cinque i successi del
tricolore nella Coppa di discesa (Goggia 2021-2023, Brignone 2025, Pirovano 2026), l’austriaca Cornelia Huetter nel 2024 è stata l’unica in grado di inserirsi nel dominio azzurro.
“Non so cosa dire. Sapevo che la gara sarebbe stata difficile e non mi sentivo neanche così bene. Sono rimasta sorpresa quando ho visto la luce verde ed è tutto incredibile quello che è successo. Devo ancora realizzare tutto”. “Ci siamo congratulate con lei perchè non era semplice vincere oggi. E’ riuscita a fare una discesa pulita e ha meritato la coppa. Aicher l’anno scorso aveva vinto qui ed era un’avversaria temibile”, i complimenti di Sofia Goggia, nona a 0″81. Domani toccherà proprio alla bergamasca, che si giocherà la Coppa di superG con Alice Robinson: dovrà difendere 63 punti di vantaggio sulla neozelandese.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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