PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Di recente è stato presentato un piano di lavoro per rafforzare la divulgazione scientifica nel campo della ricerca di base, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di contenuti di alta qualità e stimolare la curiosità scientifica tra i giovani. Lo ha annunciato ieri l’Associazione cinese per la scienza e la tecnologia (CAST).

Il piano definisce gli interventi per ampliare l’offerta di contenuti divulgativi di alta qualità sulla ricerca di base, stimolare la curiosità, l’immaginazione e il desiderio di esplorare degli adolescenti e promuovere un clima sociale favorevole alla ricerca di base, ha riferito la CAST.

Il piano è stato pubblicato congiuntamente dalla CAST, dal ministero dell’Istruzione, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dall’Accademia cinese delle scienze e dalla Fondazione nazionale cinese per le scienze naturali.

Tra le misure proposte figurano il sostegno alla creazione di opere divulgative sulla ricerca di base e la trasformazione dei principali risultati della ricerca di base in contenuti divulgativi

Per incoraggiare più adolescenti a dedicarsi alla ricerca di base, il piano chiede di orientare la divulgazione in questo campo verso lo sviluppo dell’interesse e del pensiero critico. Le misure includono lo sviluppo di installazioni interattive e programmi di attività pratiche per i musei della scienza e della tecnologia, oltre all’organizzazione di campi estivi e invernali dedicati alla ricerca di base.

Per contribuire a formare i futuri talenti della ricerca di base, il piano propone una serie di programmi per individuare, selezionare e formare studenti di talento con attitudine alla ricerca di base, solide competenze disciplinari e potenziale innovativo.

La ricerca di base è all’origine dell’intero sistema scientifico ed è la chiave per affrontare tutte le questioni tecnologiche. E’ stato chiesto di intensificare gli sforzi e adottare misure più concrete per rafforzare la ricerca di base in Cina, accrescere la capacità del Paese di produrre innovazioni originali e consolidare ulteriormente le basi per fare della Cina una potenza scientifica e tecnologica.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –