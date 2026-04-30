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Iran, Mojtaba Khamenei “Si apre una nuova fase nel Golfo”

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Apr 30, 2026

TEHERAN (ITALPRESS) – Il Leader Supremo dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha annunciato l’apertura di “un nuovo capitolo” nella regione del Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, sottolineando che Teheran condivide “un destino comune” con i Paesi vicini del Golfo.

In un messaggio diffuso su X e riportato dal canale televisivo di Stato, Khamenei ha affermato che il Golfo “avrà un futuro luminoso senza la presenza americana”. “Gli stranieri che commettono il male non hanno posto qui, se non nelle profondità delle acque”, ha aggiunto, promettendo che l’Iran garantirà la sicurezza dell’intera area e porrà fine a “qualsiasi violazione nemica” del passaggio strategico.

“Una nuova amministrazione dello Stretto di Hormuz porterà calma, progresso e benefici economici per tutti i Paesi del Golfo”, ha dichiarato il Leader, rivolgendosi poi direttamente al popolo iraniano: “Sarete voi a difendere la sovranità della nazione”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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