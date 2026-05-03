Gasperini e il futuro a Roma “Testa al campo, poi ne parleremo con chiarezza”

ROMA (ITALPRESS) – L’ora delle discussioni sul futuro non è ancora arrivata, ma è tutto fuorchè lontana. Gian Piero Gasperini sposta l’attenzione sulla partita di domani (ore 20:45) contro la Fiorentina all’Olimpico, ma sa che presto dovrà sedersi al tavolo con la proprietà per parlare dei temi che riguardano la prossima stagione.

“Abbiamo assoluta concentrazione su questa gara perchè a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro”, spiega il tecnico della Roma in conferenza stampa, riferendosi all’obiettivo Champions, complicato ma ancora possibile. E’ la speranza di tutti a Trigoria, a partire dai Friedkin che nei loro anni di gestione non hanno mai raggiunto la qualificazione all’Europa più nobile.

L’incontro tra la proprietà e il mister giallorosso è vicino, come dimostra la presenza segnalata nella Capitale di Corbin Friedkin, fratello minore di Ryan. Gasperini lo definisce “un segnale del fatto che la proprietà inizia a muoversi anche in prospettiva futura”, ribadendo la speranza di un incontro per iniziare a pianificare le prossime mosse. “Quando sarà il momento di parlare di futuro, cercherò di essere il più chiaro possibile, perchè giustamente la gente che segue la squadra ha bisogno di capire quello che si vuole fare”, assicura Gasp, che dà atto alla società di aver “patito una grossa delusione che non si aspettava, dovendo così prendere una strada che magari non immaginava”.

Un riferimento neanche troppo velato alla separazione con polemiche annesse da Claudio Ranieri, che ha riaperto un vuoto dirigenziale a Trigoria, dove rimane per ora operativo Ricky Massara. Con il ds manca il “feeling tecnico”, aveva ammesso la scorsa settimana Gasperini che svia la domanda sulla possibilità di una convivenza nella prossima stagione: “Se ne parlerà al momento e nei modi giusti. E sarà soprattutto la società a parlare. Non è il caso di entrare nei dettagli ora. In questo momento torno alla partita con la Fiorentina”.

Contro i viola ci saranno Kone e Dybala. Il francese è recuperato e si è lasciato alle spalle la lesione muscolare al bicipite femorale, mentre l’argentino sta meglio dopo aver giocato uno spezzone contro il Bologna nello scorso turno. Dybala è tra i giocatori in scadenza insieme a Pellegrini e Celik e ai vari elementi in prestito: “Hanno dimostrato un attaccamento straordinario. Con le prestazioni hanno dimostrato di essere dalla parte della Roma – conclude l’ex coach di Genoa e Atalanta -. Non esistono solo i valori tecnici e atletici, ma anche quelli morali e sono molto forti e fondamentali in una squadra di calcio”.



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