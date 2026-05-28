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Fitto a Stati membri Ue “Usare fondi di coesione per spese energia”

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Mag 28, 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I paesi europei potranno usare i fondi di coesione per affrontare le spese legate all’energia.
“Invitiamo Stati membri e regioni a intraprendere uno sforzo di riprogrammazione con un focus mirato sull’energia”, ha scritto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, ai ministri Ue responsabili della coesione. Fitto ha sottolineato la necessità di assicurare un utilizzo dei fondi già disponibili per sostenere le comunità e le regioni più colpite dalla crisi energetica. Il vicepresidente della Commissione ha inoltre ribadito la necessità di dare un sollievo immediato a famiglie e imprese.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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