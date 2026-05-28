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Nisticò “La spesa farmaceutica cresce, affinare strumenti per le prescrizioni”

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Mag 28, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Una giornata importante perché per la prima volta AIFA arriva in Sicilia, e questo per noi è anche un modo per interagire in maniera sempre più stretta con i territori regionali”. A dirlo Robert Giovanni Nisticò, Presidente dell’AIFA intervenuto a margine dell’evento “La Roadmap dell’Appropriatezza: la medicina di precisione tra innovazione e pratica regionale” organizzato a Palermo dal’AIFA e con il patrocinio dell’ARS. “La spesa farmaceutica è in crescita quindi bisogna lavorare su strumenti che possano affinare anche il controllo e le prescrizioni per i nostri pazienti. L’Italia è un Paese longevo, dove si usano molti farmaci ma dove forse si deve fare più prevenzione e attenzione alla appropriatezza prescrittiva. Il tema della prescrittomica, ossia l’interazione con strumenti come algoritmi e dati per far sì che i pazienti siano messi al centro nella loro complessità e unicità attraverso un’integrazione di dati delle scienze di base. Se riuscissimo a portare sempre più questi strumenti innovativi – sottolinea – saremo in grado di tutelare la salute dei pazienti e contenere la spesa farmaceutica”.

xi6/fsc/mca1

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