TOP NEWS

Ferrero, sottoscritta ipotesi di accordo integrativo aziendale

Di

Set 25, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Al termine di una settimana di confronti si è concluso un percorso che ha portato alla sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo dell’accordo integrativo aziendale tra Ferrero e le segreterie nazionali di Fai, Flai, Uila, il coordinamento delle Rappresentanze sindacali unitarie e della rete commerciale, con la partecipazione delle segreterie sindacali regionali. L’intesa verrà sottoposta da sindacati al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori nell’ambito di apposite assemblee convocate nei diversi siti italiani.
L’intesa conferma la validità degli strumenti contrattuali di flessibilità degli orari di lavoro, il programma di investimenti destinato a sostenere la crescita del business e a confermare il ruolo strategico del polo Italia nello sviluppo di Ferrero, il rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, dell’innovazione di prodotto e di processo. Il piano si articola lungo direttrici strategiche che comprendono la crescita del business e il rafforzamento della competitività industriale, la trasformazione digitale e la smart factory, la sicurezza delle persone, la qualità e la sicurezza alimentare, nonchè la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione. Sul fronte del welfare, l’accordo rafforza ulteriormente l’attenzione alle persone attraverso nuove misure nell’ambito del pacchetto “Persone in Ferrero”, che si arricchisce di ulteriori servizi per la promozione del benessere e la conciliazione vita lavoro; per gli stabilimenti aziendali che non dispongono del servizio di ristorazione è prevista l’introduzione dei buoni pasto.
Inoltre, l’azienda intende realizzare un programma strutturato di supporto ai dipendenti caregiver. Al contempo, viene confermato “Ferrero Care” quale ecosistema di welfare orientato a offrire risposte concrete ai bisogni delle persone nonchè il programma di assistenza per i dipendenti e i loro familiari (EAP) e gli strumenti di solidarietà tra colleghi, come la banca Ore Solidale. L’accordo dedica inoltre particolare attenzione all’evoluzione dei modelli organizzativi del lavoro; in particolare l’introduzione progressiva di un nuovo approccio lavorativo sulle linee produttive. Inoltre, la salute e sicurezza si conferma quale priorità aziendale. Si continueranno a realizzare campagne innovative di comunicazione, anche a carattere emozionale, volte a rafforzare il legame tra sicurezza e valori della vita di tutti i giorni. Con riferimento al premio legato a obiettivi, l’intesa prevede, a fronte del raggiungimento del 100% degli obiettivi, il riconoscimento dei seguenti importi. Esercizio 2026/2027: 2.730 euro; esercizio 2027/2028: 2.730 euro; esercizio 2028/2029: 2.890 euro; esercizio 2029/2030 3.100 euro. La scadenza dell’accordo, la cui durata è prevista in 4 anni, è fissata a giugno 2030.
(ITALPRESS).
-Foto: ufficio stampa Ferrero-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Sport e inclusione, Fiera Milano porta “Vite in campo” al carcere di Bollate

Set 25, 2026
TOP NEWS

Per 3 italiani su 4 i veterinari contribuiscono alla tutela della salute pubblica

Set 25, 2026
TOP NEWS

UFI Hydrogen, in Trentino nuovo polo industriale per le tecnologie dell’idrogeno

Set 25, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sport e inclusione, Fiera Milano porta “Vite in campo” al carcere di Bollate

Set 25, 2026
TOP NEWS

Per 3 italiani su 4 i veterinari contribuiscono alla tutela della salute pubblica

Set 25, 2026
TOP NEWS

UFI Hydrogen, in Trentino nuovo polo industriale per le tecnologie dell’idrogeno

Set 25, 2026
TOP NEWS

Ferrero, sottoscritta ipotesi di accordo integrativo aziendale

Set 25, 2026