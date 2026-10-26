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Energia pulita, Birol “I progressi della Cina accelerano la transizione globale”

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Ott 26, 2026

BERLINO (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – I risultati ottenuti dalla Cina nelle tecnologie per l’energia pulita “sono impressionanti” e hanno “accelerato la transizione energetica globale”. Lo ha dichiarato Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), in una recente intervista a Xinhua.

La crisi energetica globale sta ridefinendo i mercati dell’energia, favorendo l’adozione delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici mentre i Paesi cercano di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali, ha affermato Birol a margine del Berlin Global Dialogue, appena concluso.

Birol ha sottolineato l’importante ruolo della Cina nell’affrontare le attuali sfide energetiche e nel promuovere la cooperazione internazionale in materia di energia, ricordando che, durante la 16esima riunione dei ministri dell’Energia dell’Apec, tenutasi a Pechino a settembre, i rappresentanti hanno discusso dell’attuale crisi energetica e dei modi in cui le economie dell’Asia-Pacifico possono collaborare per affrontarla.

Ha individuato le principali tendenze emerse nel settore energetico globale dallo scoppio della guerra in Medio Oriente: una rapida crescita delle energie rinnovabili, l’aumento delle vendite di veicoli elettrici, un modesto incremento dell’uso del carbone e un rinnovato slancio dell’energia nucleare.

Ha affermato che l’energia solare rappresenta la principale fonte di crescita, seguita dall’eolico, e che anche l’uso dei biocarburanti sta aumentando fortemente, in parte a causa dei prezzi più elevati di diesel e benzina.

Birol ha evidenziato che la rapida espansione delle energie rinnovabili è trainata non soltanto dalle preoccupazioni climatiche e ambientali, ma anche da considerazioni legate alla sicurezza energetica e dagli sforzi dei Paesi per aumentare la produzione interna di energia.

Osservando che i veicoli elettrici stanno registrando una rapida crescita in molti mercati del mondo, Birol ha dichiarato che la riduzione della dipendenza dal petrolio è un importante fattore alla base di questa tendenza, evidente non soltanto in Europa, ma anche in Brasile, Australia e nel Sud-est asiatico.

Sottolineando il ruolo della Cina nella transizione energetica globale, Birol ha affermato che il mercato cinese dei veicoli elettrici si sta sviluppando rapidamente e che questi rappresentano ormai circa il 60% delle vendite di auto nuove nel Paese.

L’adozione diffusa dei veicoli elettrici non sta soltanto alimentando una trasformazione dell’industria automobilistica, ma sta anche modificando la struttura dei consumi energetici globali e avrà un profondo impatto sul futuro mercato dell’energia, ha aggiunto.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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