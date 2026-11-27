PALERMO (ITALPRESS) – Quasi mille giovani a confronto con le istituzioni e il mondo delle imprese insieme per discutere di sostenibilità, innovazione e futuro del territorio. Le Officine Sandron di Palermo hanno ospitato Eco Sicily 2026: “Dalla Terra al Mare: un viaggio sostenibile per tutti”, organizzato da CG Eventi, con la supervisione del project manager Simone Aiello e il cofinanziamento della Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività produttive. L’evento è stato moderato dalla giornalista Licia Raimondi.

Una giornata di incontri, approfondimenti, formazione ed esperienze, che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, aziende, università e realtà impegnate nella transizione sostenibile. Un’occasione per ragionare sulle prospettive della Sicilia, sulle possibilità offerte dall’economia circolare e sul ruolo che scuola e imprese possono svolgere nella costruzione di un modello di crescita attento all’ambiente e alla valorizzazione delle risorse locali.

“E’ un evento al quale sono iscritti 987 ragazzi. Si discute del ruolo delle istituzioni nella promozione della cultura della sostenibilità tra i giovani e dell’importanza di sviluppare questi temi all’interno dei percorsi scolastici”, ha spiegato Simone Aiello, organizzatore di Eco Sicily 2026. In programma anche il confronto diretto tra gli studenti e numerose aziende, siciliane e nazionali.

Al centro della giornata anche il ruolo delle amministrazioni pubbliche nel favorire il cambiamento. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha sottolineato la necessità di accompagnare le trasformazioni economiche e sociali attraverso nuovi strumenti di programmazione e formazione. “Le grandi trasformazioni impongono evidentemente nuovi modelli, sia di programmazione sia di realizzazione, ma anche di educazione e di formazione”, ha dichiarato. Per il primo cittadino, iniziative come Eco Sicily rappresentano un’occasione per diffondere una cultura della sostenibilità e dell’economia circolare, rendendo questi principi operativi. “La pubblica amministrazione” deve essere in grado di “porsi come facilitatore degli investimenti e delle azioni in questa direzione”.

Sul fronte delle opportunità per il sistema produttivo è intervenuto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che ha annunciato l’arrivo di nuove misure a sostegno dell’imprenditoria e dell’innovazione. “Abbiamo messo a terra tantissime risorse: circa 2,3 miliardi di euro per le imprese in questi ultimi anni, attraverso bandi e misure”. Tra le novità, un nuovo bando dedicato alle startup innovative. L’assessore ha inoltre richiamato gli interventi previsti con Ripresa Sicilia, puntando su ricerca collaborativa, trasferimento tecnologico e acquisizione di nuove tecnologie da parte delle imprese.

Il rapporto tra tutela ambientale e sviluppo economico è stato al centro dell’intervento dell’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino. La Sicilia, ha ricordato, può contare su un patrimonio naturalistico di grande valore: “Oggi siamo a 76 riserve: 4 parchi regionali e 1 parco nazionale, 7 aree marine protette e 245 siti natura”. Un patrimonio che rappresenta anche una leva per il turismo, in particolare quello legato alla natura e alla fruizione lenta dei territori.

La sfida, tuttavia, è riuscire a conciliare la salvaguardia degli ecosistemi con la necessità di creare nuove occasioni di crescita. “La Sicilia ha bisogno anche di sviluppo. Il mio ruolo è anche questo: riuscire a trovare quell’equilibrio tra la ricerca di sviluppo nelle autorizzazioni ambientali che do, e la tutela degli habitat naturali e quindi l’ecosostenibilità”.

Eco Sicily non si è fermato al confronto istituzionale. Il programma ha dato spazio anche alla dimensione pratica della sostenibilità, con una food experience dedicata alle eccellenze agroalimentari dell’Isola, showcooking, degustazioni e incontri con i produttori. Protagonisti Pietro Adragna e Lucianeddu, ex concorrenti di MasterChef, insieme alle masterclass dedicate a olio, vino e birra, realizzate con FISAR, Olio Barbera e Bruno Ribadi.

Nel pomeriggio spazio anche allo sport e al benessere, con Luca Dotto, ex nuotatore, campione europeo e vicecampione mondiale, che ha raccontato il rapporto tra alimentazione e attività sportiva, con gli approfondimenti dedicati al turismo e allo sviluppo territoriale. “E’ importante seguire quella che è una dieta molto equilibrata – afferma – Io da sportivo ne ho fatto la mia benzina per tutto l’arco della mia carriera; di conseguenza, penso di portare una buona dose di spunti e di consigli soprattutto ai più giovani. E’ importante parlare anche della sostenibilità del prodotto finale e, di conseguenza, di tutta quanta la filiera che porta il prodotto a essere elaborato, trasformato fino alle nostre tavole”.

A completare il programma l’Eco Family Lab, realizzato in collaborazione con la scuola Thomas More, con attività ludico-educative per avvicinare anche i più piccoli ai comportamenti sostenibili nella vita quotidiana.

Tra gli interventi anche quelli di Valentina Parisi, esperta di sostenibilità ed economia circolare; Maria Alessandra Gallone, presidente di Ispra, Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale; Ada Maria Florena, prorettore dell’Università degli Studi di Palermo alla Terza Missione. E vari esponenti del sistema produttivo, delle università, del mondo bancario e delle associazioni di categoria, tra cui Enel Foundation, Le Village by Crèdit Agricole Sicilia, Arpa Sicilia, Sicindustria (Luciano Basile), Confcommercio Palermo (Patrizia Di Dio) e aziende impegnate in progetti di innovazione e sostenibilità.

-foto xd6/Italpress-

(ITALPRESS).