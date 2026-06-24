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Droga, Meloni “Continuiamo a lavorare per una società libera da dipendenze”

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Giu 24, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Cambiano i consumi, le dipendenze, emergono nuove fragilità e problemi sconosciuti in passato, non solo tra i più giovani. E’ una realtà molto complessa che richiede un approccio a 360 gradi e il coraggio di risposte lungimiranti, risposte che abbiamo tentato di dare in questi anni partendo dalle priorità”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla presentazione della Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze.
“La questione delle risorse, ad esempio: con questo Governo il sistema nazionale contro le dipendenze può contare sulla dotazione economica più robusta di sempre, oltre 160 milioni di euro nel 2025 – aggiunge Meloni -. Risorse fondamentali per sbloccare le discussioni nei servizi, sostenere il lavoro delle comunità di recupero, investire nei programmi di prevenzione e garantire la libertà di cura su tutto il territorio. Ma in questi anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, pur fondamentali. Abbiamo costruito un nuovo metodo di lavoro, fondato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto con tutti coloro che sono impegnati ogni giorno in questo mondo: famiglie, scuole, servizi pubblici, comunità, università, forze di polizia, magistrati e media”.
“Un lavoro di squadra che ci ha permesso di sciogliere nodi irrisolti da anni e costruire risposte efficaci. Ovviamente il lavoro non è finito, a partire dal Piano nazionale sulle dipendenze che stiamo definendo e che individuerà gli obiettivi dei prossimi anni – conclude il premier -. Continueremo a lavorare senza sosta per costruire una società libera dalle dipendenze, perchè sfide come queste misurano il nostro impegno e definiscono ciò che siamo e ciò che intendiamo essere per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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