Da New York a Chicago, il Salone del Mobile porta negli Usa il futuro del design

NEW YORK (ITALPRESS) – Da New York a Chicago, il Salone del Mobile.Milano rafforza il dialogo con il mercato statunitense e guarda al futuro del contract. Due tappe, due contesti progettuali e un’unica visione: mettere in relazione architettura, design, luce e industria con le nuove trasformazioni degli spazi.

La sesta tappa del World Tour 2026-2027 a New York – sviluppato con il supporto di Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – ha riunito alcuni dei protagonisti della scena progettuale internazionale per esplorare il ruolo di arredi, materiali e luce nella trasformazione dei luoghi della cultura. Un appuntamento che anticipa due direttrici fondamentali della 65a edizione del Salone del Mobile.Milano, in programma dal 13 al 18 aprile 2027: lo sviluppo di Salone Contract e il ritorno di Euroluce.

Non soltanto musei, ma spazi sempre più aperti alla città, capaci di integrare cultura, relazioni e nuove forme di esperienza. E’ intorno a questa evoluzione che si è sviluppato il panel Culture as Experience.

E’ intorno a questa evoluzione che si è sviluppato il panel Culture as Experience. Designing the contemporary cultural space, moderato da Beatrice Galilee, Fondatrice e Direttrice di The World Around, con Lawrence Siu, Project Architect di OMA New York, Paula Martinez- Nobles, Presidente di Fisher Marantz Stone, Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Federlegno Arredo Eventi, e Annalisa Rosso, Direttore Editoriale e Culturale-Advisor di Salone del Mobile.Milano. Un confronto tra visioni e competenze diverse, che ha portato al centro le opportunità per le imprese italiane e le nuove piattaforme del Salone: dal debutto di Salone Contract al ritorno di The Euroluce International Lighting Forum, fino all’annuncio di Mathieu Lehanneur per Salone Raritas 2027.

“Gli Stati Uniti sono una priorità per il Salone e per le nostre imprese. Lo studio sviluppato con PwC Italy stima un mercato contract potenziale tra 31 e 39 miliardi di euro. A New York, il piano preliminare degli investimenti del Department of Cultural Affairs prevede circa 1,23 miliardi di dollari per gli esercizi 2026- 2030, destinati alle infrastrutture culturali. Sono dimensioni che rendono importante una presenza continuativa e un rapporto diretto con chi sviluppa i progetti e ne orienta le scelte”, sottolinea Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano. “La nostra strategia è avvicinare le capacità delle aziende a questa domanda. Con Salone Contract vogliamo creare nuove occasioni di incontro con architetti, developer e committenti, valorizzando le competenze e i servizi che accompagnano il prodotto. Il ritorno di Euroluce rafforzerà il dialogo con la comunità del lighting design sul contributo della luce alla qualità degli ambienti. Il confronto al New Museum ha messo in relazione questi percorsi attraverso la progettazione degli spazi della cultura. Il supporto di Agenzia ICE è fondamentale per dare continuità al lavoro sui mercati e coinvolgere nuovi interlocutori nella prossima edizione, trasformando le relazioni costruite durante l’anno in opportunità concrete per le imprese”.

Gli Stati Uniti hanno confermato il proprio ruolo di primo mercato extra UE e seconda destinazione mondiale dell’export italiano del Macrosistema Arredamento, dopo la Francia. Nel 2025 hanno assorbito 1,62 miliardi di euro, pari all’11,4% delle esportazioni del settore; nei primi sette mesi del 2026 il valore si è attestato a 888,3 milioni di euro, secondo le elaborazioni del Centro Studi FederlegnoArredo su dati Eurostat.

Nel 2025 New York si è confermata il primo distretto statunitense per valore delle importazioni di mobili e illuminazione dall’Italia, con 547,6 milioni di dollari. La tappa ha valorizzato anche la presenza in città di studi internazionali, istituzioni culturali, gallerie e operatori dell’ospitalità, con l’obiettivo di sviluppare relazioni capaci di tradursi in nuove occasioni di lavoro per le imprese.

Marco Verna, Direttore dell’Ufficio ICE di Miami, ha dichiarato: “Il settore italiano dell’arredo e del design rappresenta una delle espressioni più riconosciute e apprezzate del nostro sistema produttivo, un patrimonio di creatività, innovazione, qualità manifatturiera e capacità di interpretare le tendenze internazionali. In questo scenario, il mercato statunitense riveste un’importanza strategica: per dimensioni, potenziale e attenzione verso il design italiano, costituisce un interlocutore fondamentale per la crescita e l’internazionalizzazione delle nostre imprese. La collaborazione tra ICE Agenzia e Salone del Mobile.Milano si inserisce proprio in questa prospettiva, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Made in Italy negli Stati Uniti, valorizzare le eccellenze del comparto e creare nuove opportunità di incontro e business tra le aziende italiane e gli operatori del mercato americano.

Un’alleanza che mette a sistema competenze e relazioni per promuovere nel mondo la cultura del progetto e il valore del design italiano”.

“Gli investimenti nei luoghi della cultura delineano un’opportunità importante per le nostre imprese. Per coglierla, dobbiamo comprendere come ciascuna istituzione traduce il proprio programma culturale in esigenze di spazio e, quindi, in scelte di progetto e di acquisto”, ha spiegato Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Federlegno Arredo Eventi. “Un ampliamento o una riqualificazione richiedono competenze diverse: chi progetta gli ambienti, chi cura gli allestimenti, chi gestisce le attività e chi seleziona le forniture deve lavorare su obiettivi condivisi. Le aziende possono contribuire fin dalle prime fasi, mettendo a disposizione conoscenza dei materiali, capacità di personalizzazione e soluzioni che rispondano all’uso quotidiano degli spazi. Con Salone Contract vogliamo rendere più strutturato questo dialogo, coinvolgendo istituzioni, progettisti e responsabili della realizzazione. Il nostro compito è aiutare le imprese a individuare i progetti ai quali possono contribuire e a comprendere quali competenze e servizi servono per diventarne partner”.

All’Art Institute of Chicago, la prima edizione di Salone Contract Tour ha riunito The Prime Group e Gensler per un confronto sul futuro degli spazi di lavoro, tra investimenti immobiliari, architettura e luce. Focus sulla trasformazione degli edifici esistenti e sulle nuove opportunità per l’industria di settore, in vista del debutto di Salone Contract 2027.

Negli Stati Uniti, il segmento contract degli uffici presenta un mercato potenziale stimato tra 5 e 6 miliardi di euro, sostenuto da nuovi sviluppi immobiliari, interventi di riqualificazione e riposizionamento degli asset esistenti. In questo scenario si inserisce la seconda tappa del Salone Contract Tour, promossa dal Salone del Mobile.Milano con il supporto di Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla Modern Wing dell’Art Institute of Chicago.

Il panel Workplace as Experience. Designing the Next-Generation Workplace, moderato da Cheryl Durst, Executive Vice President & CEO di IIDA, ha riunito The Prime Group, Gensler e Salone del Mobile.Milano per analizzare il workplace dal punto di vista di investitori e progettisti. Al centro, il rapporto tra valorizzazione immobiliare, qualità degli ambienti e nuovi modelli di organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alla riconversione del patrimonio esistente e alla crescente integrazione di funzioni lavorative, collaborative e di servizio. Una trasformazione già evidente a Chicago, dove sei progetti di conversione da uffici a residenze mobilitano oltre 900 milioni di dollari di investimenti, confermando la rilevanza del riuso degli immobili come ambito di sviluppo per il mercato contract. Il confronto si inserisce nel percorso verso il debutto di Salone Contract nell’aprile 2027.

A Chicago, la domanda di uffici premia gli immobili in grado di offrire servizi, comfort e un’esperienza di lavoro riconoscibile. Nel terzo trimestre 2026, la società internazionale di consulenza immobiliare CBRE ha rilevato nel centro direzionale di Chicago tre contratti di locazione per spazi a uso ufficio di oltre 9.290 metri quadrati ciascuno. Per le imprese del contract, questa selettività apre opportunità negli allestimenti e nella riqualificazione degli interni: dalle lobby agli spazi collaborativi, dalle aree di concentrazione ai servizi di ristorazione e accoglienza.

Il riuso modifica anche le destinazioni del patrimonio direzionale. Nell’ambito dell’iniziativa LaSalle Street, la City of Chicago segnala sei progetti di conversione da uffici a residenze sostenuti da finanziamenti pubblici, per oltre 900 milioni di dollari di investimenti immobiliari e 1.765 unità abitative. Si delinea così un secondo ambito di lavoro per progettisti e imprese, chiamati a ripensare distribuzione degli ambienti, spazi comuni e servizi in relazione ai nuovi usi degli edifici. Chicago evidenzia così come la trasformazione degli immobili esistenti possa alimentare una domanda contract trasversale, che collega workplace, residenziale e servizi condivisi. Per le imprese, l’opportunità è contribuire a questa trasformazione fin dalle scelte progettuali, con soluzioni capaci di integrare arredi, materiali e illuminazione in funzione dei nuovi usi. E’ su questa domanda che si concentra la tappa del Salone Contract Tour, mettendo in relazione le competenze dell’industria con chi investe negli edifici, ne definisce il progetto e ne gestisce le attività.

– foto GP Communications North America Inc. Relatori e panelist evento Salone del Mobile.Milano all’Art Institute Chicago –

(ITALPRESS).