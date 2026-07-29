TOP NEWS

Conte “Da M5S battaglie contro tutti, per Grillo Draghi era grillino…”

Di

Lug 29, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo? Spesso contro tutti? Beh, insomma, lui aveva detto che Draghi è un grillino, attenzione, fate un pò voi…”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte risponde a una domanda dei giornalisti sul post di oggi di Beppe Grillo per il quale “il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua “diversità””.
“Il carovita e il carburante alle stelle si stanno mangiando gli stipendi degli italiani, e il governo cosa fa? Mette soltanto 17 centesimi per il gasolio, zero per la benzina. Peraltro loro a gennaio hanno aumentato le accise – sottolinea Conte parlando dell’esecutivo -. La verità è che sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo, per le armi. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all’Italia e agli italiani. Dobbiamo assolutamente riprogrammare la spesa, soprattutto quella militare, e prendere extraprofitti anche dalle aziende energetiche e dalle banche”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Grillo “Il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità e diversità”. La replica di Conte “Per lui Draghi era grillino, fate voi…”

Lug 29, 2026
Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Mattarella a Pantelleria: “La isole minori richiedono attenzione e cura costante”

Lug 28, 2026
TOP NEWS

Italpress rafforza presenza in Usa, corner tv a Times Square con Piazza Italia

Lug 20, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Grillo “Il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità e diversità”. La replica di Conte “Per lui Draghi era grillino, fate voi…”

Lug 29, 2026
TOP NEWS

Conte “Da M5S battaglie contro tutti, per Grillo Draghi era grillino…”

Lug 29, 2026
IN EVIDENZA

Schifani “Liberato oltre un miliardo di euro per la crescita della Sicilia”

Lug 29, 2026
IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 29/7/2026

Lug 29, 2026