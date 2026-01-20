Cina: Xi’an, completamente ricollegato antico fossato dopo oltre 70 anni

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Martedì il sistema idrico del fossato di Xi’an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, è stato completamente ricollegato per la prima volta in oltre 70 anni, segnando una tappa importante nel rinnovamento urbano della città.

Il completamento del rinnovamento di un condotto sotterraneo di 859 metri nel tratto della stazione ferroviaria di Xìan fa parte delle principali iniziative cittadine di aggiornamento urbano e miglioramento del drenaggio, che hanno eliminato problemi di lunga data come canali obsoleti e traboccamenti in caso di piena, ha affermato il governo della città.

I lavori di costruzione in questo tratto sono iniziati nel gennaio 2025 e hanno fornito l’”ultimo tassello” necessario a unificare il fossato.

Risalente alla tarda dinastia Tang (904 d.C.) e completato durante la dinastia Ming (1368-1644), il fossato costituiva originariamente un sistema difensivo in combinazione con le mura cittadine. L’ultimo intervento di restauro ha chiuso l’anello, trasformandolo da una configurazione a “C” a una a “O”.

Oltre a portare benefici al controllo delle alluvioni, il progetto ha inoltre aggiunto oltre 3.000 metri quadrati di superficie d’acqua aperta e 50.000 metri quadrati di aree di ripristino ecologico nell’area della stazione ferroviaria, aumentando gli spazi verdi di oltre il 50%.

