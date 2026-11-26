PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina amplierà l’apertura del commercio di servizi durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), secondo un piano di settore pubblicato oggi.

Il piano, pubblicato congiuntamente da otto dipartimenti, tra cui il ministero del Commercio, prevede che la Cina perfezioni il sistema di gestione della lista negativa per il commercio transfrontaliero di servizi, ampliando in modo ordinato l’accesso al mercato e migliorando il livello di standardizzazione del settore.

Il piano punta inoltre a garantire flussi transfrontalieri efficienti, agevoli e sicuri di fattori quali dati, personale, capitali e tecnologie. In particolare, per agevolare i flussi transfrontalieri di dati, la Cina svilupperà le relative infrastrutture di servizio, rafforzando la cooperazione internazionale in materia di dati e creando un ambiente più favorevole alla digitalizzazione per il commercio di servizi.

“L’apertura della Cina nel settore dei servizi offre una certezza fondamentale al commercio globale di servizi”, ha dichiarato Yang Zhengwei, vice presidente del Centro di ricerca per lo sviluppo del Consiglio di Stato.

L’apertura dovrebbe favorire la crescita del commercio di servizi e il piano fissa i relativi obiettivi. Entro il 2030, secondo il piano, il commercio di servizi del Paese dovrebbe raggiungere un maggiore equilibrio tra importazioni ed esportazioni.

Nei primi tre trimestri del 2026, le importazioni e le esportazioni di servizi della Cina hanno raggiunto complessivamente i 5.768,77 miliardi di yuan (circa 859,78 miliardi di dollari statunitensi), in aumento dell’8,5% su base annua, mentre il disavanzo del settore si è attestato a 1.225,97 miliardi di yuan.

Per incrementare le esportazioni di servizi, il piano incoraggia i fornitori di servizi professionali nei campi della consulenza, della contabilità, dell’assistenza legale, della proprietà intellettuale e in altri ambiti a potenziare le proprie capacità di erogazione di servizi a livello internazionale. Saranno inoltre avviate iniziative mirate per promuovere le esportazioni nei settori dei servizi alla produzione, dei servizi turistici e delle industrie culturali.

La Cina amplierà inoltre le importazioni di servizi alla produzione, come quelli di ricerca e sviluppo, progettazione, riciclo delle risorse e gestione ambientale. Incoraggerà anche l’importazione di più servizi di alta qualità destinati ai consumatori, tra cui servizi sanitari, spettacoli culturali ed eventi sportivi. Il piano prevede inoltre di proporre al pubblico cinese programmi audiovisivi e film stranieri di eccellenza.

Li Bin, vice direttore dell’Amministrazione statale dei cambi, ha dichiarato che nel 2025 le importazioni cinesi di servizi hanno superato i 620 miliardi di dollari statunitensi, con voci che comprendono viaggi, proprietà intellettuale, trasporti e servizi alle imprese. La Cina si è così attestata come il secondo maggiore importatore di servizi al mondo.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).