TOP NEWS

Cina, prima prova in mare per la nave d’assalto anfibia Type 076

Di

Nov 14, 2025

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La prima nave d’assalto anfibia Type 076 della Cina, la PLANS Sichuan, salpa dal porto della Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. a Shanghai, nella Cina orientale, il 14 novembre 2025. La nave è salpata da Shanghai nella mattina di venerdì per condurre la sua prima missione di test di navigazione. La prova in mare si concentrerà sul testare e verificare l’affidabilità e la stabilità dei sistemi di alimentazione, elettrici e di altro tipo della nave.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

All’Under 21 non basta Pisilli, la Polonia batte 2-1 gli azzurrini

Nov 14, 2025
TOP NEWS

Cina, nei primi 10 mesi del 2025 investimenti ferroviari aumentano del 5,7%

Nov 14, 2025
TOP NEWS

Cina, la capsula di rientro di Shenzhou-21 tocca terra

Nov 14, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

All’Under 21 non basta Pisilli, la Polonia batte 2-1 gli azzurrini

Nov 14, 2025
TOP NEWS

Cina, prima prova in mare per la nave d’assalto anfibia Type 076

Nov 14, 2025
TOP NEWS

Cina, nei primi 10 mesi del 2025 investimenti ferroviari aumentano del 5,7%

Nov 14, 2025
TOP NEWS

Cina, la capsula di rientro di Shenzhou-21 tocca terra

Nov 14, 2025