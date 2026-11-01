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Cina presenta piano dettagliato per lo sbarco umano sulla Luna

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Nov 1, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina adotterà un’architettura basata su “due lanci e il ricongiungimento in orbita lunare” per il suo programma di esplorazione lunare con equipaggio, come dichiarato da un ingegnere di alto livello, mentre i lavori di sviluppo per lo sbarco sulla Luna procedono a ritmo sostenuto.

Wang Xiang, vice progettista capo del programma spaziale con equipaggio della Cina e progettista capo del programma di esplorazione lunare, ha illustrato il piano durante il settimo Simposio sul volo spaziale con equipaggio, a Pechino.

Secondo il piano, due razzi lanceranno separatamente il modulo di allunaggio Lanyue e la navicella spaziale con equipaggio Mengzhou su una traiettoria di trasferimento Terra-Luna, e i due veicoli spaziali effettueranno un ricongiungimento e un attracco in orbita lunare. Gli astronauti si trasferiranno quindi dalla navicella Mengzhou al modulo Lanyue per la discesa sulla superficie lunare e le successive attività scientifiche.

Wang ha affermato che questo approccio è in linea con le attuali capacità tecniche e infrastrutture della Cina, e che lo sviluppo separato della navicella spaziale e del modulo di allunaggio può contribuire a standardizzare la produzione e sostenere la creazione di una famiglia di veicoli a lungo termine.

Sebbene il piano presenti anche sfide considerevoli, Wang ha dichiarato che il nuovo sistema di mobilitazione delle risorse a livello nazionale rappresenta il vantaggio fondamentale per affrontarle.

L’ingegnere ha affermato che il programma ha definito piani di sistema, standard tecnici e requisiti di qualità nell’ambito di un unico quadro di sviluppo, e ha adottato un approccio di progettazione integrata che pone l’accento sulla verifica delle interfacce tra i sottosistemi.

Finora, lo sviluppo del razzo vettore Long March-10, della navicella spaziale con equipaggio Mengzhou e del modulo di allunaggio Lanyue sta procedendo senza intoppi.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

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