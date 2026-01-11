TOP NEWS

Cina, nel 2026 più consumi e maggiore apertura a investimenti esteri

Di

Gen 11, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2026 Il Ministero del Commercio della Cina intensificherà ulteriormente la promozione dei consumi e l’apertura economica, secondo quanto emerso nel corso di una conferenza nazionale.
Il sistema commerciale nazionale attuerà campagne per stimolare la spesa, promuoverà il marchio “Shop in China” e politiche di permuta dei beni di consumo.
La conferenza ha inoltre evidenziato l’importanza dei consumi digitali, verdi e legati alla salute, e il potenziale dei mercati emergenti.
Per attrarre investimenti esteri e rafforzare il marchio “Invest in China”, la Cina migliorerà l’apertura nel settore dei servizi, potenzierà la promozione degli investimenti, perfezionerà i servizi per le imprese straniere e si allineerà alle principali regole commerciali internazionali, potenzierà le zone pilota di libero scambio e il Porto di Libero Scambio di Hainan.

Foto Xinhua
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Nkunku salva il Milan e beffa la Fiorentina al 90°, al Franchi finisce 1-1

Gen 11, 2026
TOP NEWS

Spalletti “Siamo sulla buona strada ma dobbiamo ancora lavorare”

Gen 11, 2026
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Nkunku salva il Milan e beffa la Fiorentina al 90°, al Franchi finisce 1-1

Gen 11, 2026
TOP NEWS

Cina, nel 2026 più consumi e maggiore apertura a investimenti esteri

Gen 11, 2026
TOP NEWS

Spalletti “Siamo sulla buona strada ma dobbiamo ancora lavorare”

Gen 11, 2026
IN EVIDENZA

Alpinista soccorso nel Bolognese da Vigili del Fuoco, era bloccato a 1.900 metri

Gen 11, 2026