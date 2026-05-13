TOP NEWS

Cina, investimenti nel settore ferroviario in aumento del 3,2% nei primi 4 mesi

Di

Mag 13, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La costruzione delle ferrovie in Cina ha registrato progressi costanti nei primi quattro mesi del 2026, con gli investimenti in immobilizzazioni in crescita del 3,2% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese.

Nel periodo gennaio-aprile, tali investimenti nel settore ferroviario hanno raggiunto i 200,8 miliardi di yuan (circa 29,34 miliardi di dollari), secondo i dati della China State Railway Group Co., Ltd.

Nella prossima fase, la società porterà pienamente avanti i principali progetti ferroviari previsti dal 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha affermato l’operatore.

La società promuoverà in modo ordinato la pianificazione e la costruzione delle ferrovie, intensificando gli sforzi per realizzare un sistema ferroviario moderno secondo standard di livello mondiale e fornendo un solido sostegno allo sviluppo di alta qualità del Paese.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Agli Internazionali d’Italia si celebra la cucina italiana patrimonio UNESCO

Mag 13, 2026
TOP NEWS

Cina, nuove norme su import-export di cosmetici per tutelare la salute pubblica

Mag 13, 2026
TOP NEWS

Governo, Meloni “Priorità sostegno a famiglie, aziende e potere d’acquisto”

Mag 13, 2026

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 14 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 13, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, investimenti nel settore ferroviario in aumento del 3,2% nei primi 4 mesi

Mag 13, 2026
TOP NEWS

Agli Internazionali d’Italia si celebra la cucina italiana patrimonio UNESCO

Mag 13, 2026
TOP NEWS

Cina, nuove norme su import-export di cosmetici per tutelare la salute pubblica

Mag 13, 2026