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Cina, in vigore il Codice ambientale per una “modernizzazione sostenibile”

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Ago 17, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha compiuto un importante passo verso la modernizzazione sostenibile con l’entrata ufficiale in vigore, il 15 agosto, del suo storico Codice ecologico e ambientale, rafforzando ulteriormente la base giuridica per la coesistenza armoniosa tra l’umanità e la natura.

Adottato a marzo dal massimo organo legislativo cinese, il codice rappresenta il secondo codice legislativo formale della Cina dopo il Codice civile.

Il codice comprende 1.242 articoli suddivisi in cinque capitoli, che riguardano, tra gli altri ambiti, il controllo dell’inquinamento, la protezione ecologica e lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio.

E’ stato formulato attraverso l’integrazione sistematica, la compilazione, la revisione e il perfezionamento di oltre 30 leggi in materia ecologica e ambientale, più di 100 regolamenti amministrativi e oltre 1.000 leggi e regolamenti locali.

La Cina ha inoltre celebrato il 15 agosto la sua quarta Giornata nazionale dell’ecologia, con il tema “Costruire una base verde per la modernizzazione cinese”.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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