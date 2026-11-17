SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oltre 2.000 rappresentanti del mondo imprenditoriale e politico si sono riuniti oggi a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, per partecipare al Vertice dei CEO della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC) 2026.

I partecipanti provengono da 21 economie dell’APEC e da 13 economie non appartenenti all’organizzazione, tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera.

Tra gli appuntamenti più importanti della Settimana dei leader economici dell’APEC 2026, il vertice, a tema “Prosperare e conquistare insieme il futuro”, si svolge il 17 e 18 novembre presso il Centro congressi internazionale di Qianhai.

Nel suo discorso di benvenuto, Ren Hongbin, presidente del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale e presidente dell’evento APEC, ha espresso la speranza che il dialogo possa stimolare nuove idee e creare un ampio consenso, imprimendo nuovo slancio alla comunità dell’Asia-Pacifico e alla crescita globale.

I partecipanti stanno discutendo del nuovo panorama economico dell’Asia-Pacifico e delle opportunità di cooperazione, con sessioni dedicate a sette sottotemi: elaborare un nuovo piano d’azione per la connettività, creare un ecosistema aperto e inclusivo per l’innovazione nell’intelligenza artificiale, definire un nuovo paradigma per lo sviluppo sostenibile nell’Asia-Pacifico, promuovere l’Area di libero scambio dell’Asia-Pacifico, esplorare nuovi percorsi per la cooperazione nell’economia digitale, la Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e le opportunità di sviluppo nell’Asia-Pacifico, nonchè promuovere una trasformazione digitale e verde sinergica.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-