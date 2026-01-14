TOP NEWS

Cina, eseguito il primo lancio in orbita del 2026

Di

Gen 14, 2026

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una versione modificata del razzo Long March-6, con a bordo il satellite di telerilevamento Yaogan-50 01, è decollato dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, il 13 gennaio 2026. Lanciato alle 22:16 (ora di Pechino), il satellite è entrato nell’orbita prevista. Il lancio ha rappresentato la 624esima missione di volo della serie di razzi Long March e ha segnato il primo lancio orbitale portato a termine con successo dalla Cina nel 2026.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Venezuela, De Vito “Liberazione di Trentini e Burlò è un grande risultato”

Gen 14, 2026
TOP NEWS

Tajani “Convocato ambasciatore a Teheran, iraniani decideranno loro destino”

Gen 14, 2026
TOP NEWS

Cina, commercio estero in aumento del 3,8% nel 2025

Gen 14, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Venezuela, De Vito “Liberazione di Trentini e Burlò è un grande risultato”

Gen 14, 2026
TOP NEWS

Tajani “Convocato ambasciatore a Teheran, iraniani decideranno loro destino”

Gen 14, 2026
TOP NEWS

Cina, commercio estero in aumento del 3,8% nel 2025

Gen 14, 2026
TOP NEWS

Piantedosi “Caso Hannoun ha squarciato velo su attività riconducibili ad Hamas”

Gen 14, 2026