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Cina, crescita costante per l’e-commerce nei primi quattro mesi dell’anno

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Mag 26, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dell’e-commerce ha mantenuto un’espansione costante nei primi quattro mesi del 2026, continuando a stimolare la vitalità dei consumi e a sostenere l’economia reale, secondo i dati diffusi oggi dal ministero del Commercio.

Nel periodo gennaio-aprile, le vendite al dettaglio online di beni e servizi in Cina sono aumentate del 6,6% su base annua, con tali vendite di merci che hanno contribuito per il 72,2% alla crescita delle vendite al dettaglio totali di beni di consumo.

Le vendite online di prodotti agricoli sono aumentate del 12,2% nel periodo, mentre il valore delle transazioni e-commerce relative a prodotti metallici e chimici è cresciuto rispettivamente del 34,8% e del 12,2%, secondo i dati del ministero.

L’e-commerce ha inoltre favorito la rapida crescita di settori dei servizi come turismo e ristorazione, con le vendite online dei due settori in aumento rispettivamente del 33,2% e del 20%.

Sostenuti dall’iniziativa della Via della seta per l’e-commerce, alcuni Paesi partner hanno registrato un forte aumento delle esportazioni verso la Cina, ha affermato il ministero, rilevando che durian thailandesi, bevande degli Emirati e pantaloni casual italiani hanno segnato aumenti delle vendite online rispettivamente del 344,8%, del 78,6% e del 22,8% nei primi quattro mesi.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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