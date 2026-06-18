Cina, al via la Beijing International Book Fair con oltre 1.700 espositori

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 32esima edizione della Beijing International Book Fair si è aperta ieri presso il Centro congressi nazionale cinese, riunendo oltre 1.700 espositori da 82 Paesi e regioni e presentando circa 220.000 titoli.

Li Shulei, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) e a capo del Dipartimento informazioni del Comitato centrale del PCC, ha visitato la fiera nel giorno dell’apertura per condurre uno studio sull’evento.

L’evento di cinque giorni copre un’area espositiva di 60.000 metri quadrati e presenta sezioni dedicate, tra le altre, all’editoria nazionale, a quella estera e all’editoria online. Gli Emirati Arabi Uniti sono il Paese ospite d’onore di quest’anno.

Oltre 20 Paesi, tra cui Russia, Germania e Italia, hanno allestito padiglioni nazionali all’evento. Trenta importanti case editrici internazionali, tra cui Springer Nature, Penguin Random House e Cengage, espongono inoltre le proprie pubblicazioni.

Nella sezione dedicata all’editoria online, aziende quali Tencent, Douyin e NetEase presentano opere di letteratura online, giochi online e di animazione.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-