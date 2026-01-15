Ceuta, l’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna

ROMA (ITALPRESS) – E’ di 15 giorni la proroga dei controlli alle
frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina
dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato
comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e
agli omologhi ministri dell’Unione. Lo rende noto il Viminale,
secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le
verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza
delle frontiere, riunitosi in mattinata. “Permangono infatti
elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un
possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni
terroristiche”.
(ITALPRESS).
– foto: Ipa Agency –