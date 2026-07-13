Carburanti, Urso “In caso di aumento prezzi misure specifiche e mirate”

MILANO (ITALPRESS) – “Qualora questo perdurare del blocco dello Stretto di Hormuz dovesse comportare anche un aumento del prezzo dei carburanti alla fonte, interverremo come abbiamo fatto fin dall’inizio con misure specifiche e mirate. Quello che questa vicenda ci deve insegnare è che occorre realizzare politiche di lungo respiro, per ridurre la dipendenza dall’estero e aumentare la capacità di produrre energia elettrica con fonti da noi controllate sul nostro Paese”. Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine degli Stati generali della Space Economy a Milano. “Per questo il governo ha accelerato sulla strada delle rinnovabili, la cui capacità produttiva in questi anni è aumento del 40 per cento – ha sottolineato poi il ministro – , per questo il governo con responsabilità e consapevolezza ha ripreso la strada del nucleare civile di nuova generazione”.

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