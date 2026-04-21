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Banca del Fucino al fianco del Bioparco di Roma per il “City Future Challenge”

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Apr 21, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Domenica 26 aprile il Bioparco di Roma aderisce alla “City Nature Challenge”, gara amichevole che si svolge contemporaneamente in 450 città di tutto il mondo e che consiste nella raccolta, da parte dei cittadini, di fotografie e osservazioni naturalistiche urbane e periurbane (bioblitz). I materiali raccolti saranno successivamente elaborati e catalogati da scienziati e volontari. Il Bioparco darà il proprio contributo con l’organizzazione delle visite guidate tematiche dal titolo “La biodiversità intorno a noi” con l’obiettivo primario di diffondere la cultura della tutela dell’ambiente.
La giornata si svolge con il patrocinio di Banca del Fucino che dal 2025 è al fianco del Bioparco come sostenitore. L’impegno della Banca del Fucino si articola in diverse iniziative: dal supporto a specifiche aree dal Parco, all’adozione a distanza di specie animali, fino, appunto, al patrocinio alle giornate speciali e alle iniziative di sensibilizzazione del pubblico sui temi della biodiversità, dell’educazione ambientale e della tutela degli ecosistemi.
Il safari urbano, in programma domenica 26 aprile, si svolgerà nei 17 ettari del Bioparco in compagnia di guide naturalistiche. Un’occasione per osservare e imparare a conoscere meglio gli animali che popolano la città e che è possibile incontrare nel parco: dagli uccelli, come cornacchie, gabbiani, parrocchetti, germani reali, ai piccoli mammiferi come gli scoiattoli, fino agli insetti e alle farfalle.
Le visite guidate, comprese nel costo del biglietto del Bioparco, si svolgeranno dalle ore 10.30 alle 15.15 e avranno la durata di un’ora; la prenotazione si effettua il giorno stesso all’ingresso.
City Nature Challenge è un evento di Citizen Science sulla Biodiversità urbana, ideato nel 2016 dal Museo di Storia Naturale di Los Angeles e dall’Accademia delle Scienze della California (USA) e che dal 2018 è diventato un evento internazionale.
Lo scorso anno nella Città metropolitana di Roma le osservazioni complessive sono state 11.667, relative a 2.075 specie identificate, riportate da 494 cittadini osservatori. Come numero di osservatori coinvolti, la città di Roma ha raggiunto la 6° posizione in Europa e la 48esima nel mondo.

– foto fornita da ufficio stampa Banca del Fucino. Credit Massimiliano Di Giovanni, Archivio Bioparco –
(ITALPRESS).

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