TOP NEWS

Ballottaggio in Brasile, prorogata di due ore chiusura dei seggi

Di

Ott 26, 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata prorogata di due ore la chiusura dei seggi in tutto il Brasile, chiamato a scegliere, in questo turno di ballottaggio, il nuovo presidente tra Flavio Bolsonaro e Lula.
Lo scrutinio dovrebbe iniziare alle 19, le 23 in Italia. Lo ha stabilito la Corte elettorale che ha accolto le richieste dei due candidati.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Antonelli vince ad Austin davanti a Leclerc ma per il titolo deve aspettare

Ott 26, 2026
TOP NEWS

Il Milan riparte: Pulisic e la prima gioia di Hutchinson, Udinese battuta 2-0

Ott 26, 2026
TOP NEWS

Svolta alle elezioni politiche in Serbia, Vucic riconosce sconfitta

Ott 26, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Antonelli vince ad Austin davanti a Leclerc ma per il titolo deve aspettare

Ott 26, 2026
TOP NEWS

Il Milan riparte: Pulisic e la prima gioia di Hutchinson, Udinese battuta 2-0

Ott 26, 2026
TOP NEWS

Ballottaggio in Brasile, prorogata di due ore chiusura dei seggi

Ott 26, 2026
TOP NEWS

Svolta alle elezioni politiche in Serbia, Vucic riconosce sconfitta

Ott 26, 2026