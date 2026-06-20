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Bagnaia vince la Sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez, out Bezzecchi

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Giu 20, 2026

BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia vince la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista, scattato dalla terza posizione, prende subito il comando della gara e chiude davanti al pole-man Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e al compagno di squadra Marc Marquez, partito dalla quinta casella in griglia. Appena giù dal podio c’è la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, davanti a Jorge Martin (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Chiudono la top 10 Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, Brad Binder, e Joan Mir. Cade, invece, il leader della classifica Marco Bezzecchi, che finisce fuori pista a soli due giri dal termine e vede Martin avvicinarsi a 15 lunghezze. Out anche la Ktm di Pedro Acosta.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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