VERONA (ITALPRESS) – Fare tesoro dell’esperienza maturata con il PNRR per costruire un rapporto sempre più stretto tra il Gruppo FS e i Comuni, mettendo a sistema competenze, conoscenze e progettualità. A partire dalle 2.200 stazioni ferroviarie, patrimonio diffuso sul territorio nazionale e punto di incontro tra il Gruppo e le comunità locali.

E’ la prospettiva delineata da Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, intervenuto alla 43ma Assemblea Annuale ANCI, in corso a Verona, nella plenaria dedicata al patrimonio culturale e turistico come identità e motore di sviluppo.

Al termine di una giornata di confronto con i sindaci, Strisciuglio ha ribadito la responsabilità del Gruppo FS nel garantire una mobilità che funzioni e sia a servizio dei territori, individuando tre direttrici di lavoro: rendere più accessibili le destinazioni, rafforzare il legame tra stazioni e città e dare continuità al metodo di collaborazione sperimentato con il PNRR.

«La mobilità influenza la scelta delle persone, quindi influenza lo sviluppo dei territori», ha sottolineato Strisciuglio. La concentrazione dei flussi turistici in alcune aree del Paese, con fenomeni di overtourism, e la possibilità di valorizzare destinazioni oggi meno frequentate richiamano il ruolo strategico dei trasporti. Una maggiore accessibilità può infatti ampliare le possibilità di scelta dei viaggiatori, favorire la scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e generare nuove occasioni di crescita economica per le comunità locali.

Richiamando le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata precedente, l’AD ha ribadito la responsabilità di FS nell’affiancare i sindaci nei percorsi di trasformazione delle comunità e nel superamento dei divari di opportunità.

Un ruolo centrale in questo percorso è affidato alle 2.200 stazioni ferroviarie, indicate da Strisciuglio come il luogo fisico in cui il Gruppo FS e le realtà locali si incontrano. Una rete capillare, composta da strutture con caratteristiche ed esigenze differenti, che può generare valore attraverso una progettazione condivisa.

L’obiettivo è creare continuità tra il viaggio in treno, la mobilità urbana e gli spazi circostanti. Per raggiungerlo occorre rafforzare la collaborazione con le amministrazioni comunali, mettendo a sistema le rispettive progettualità e individuando soluzioni che tengano conto delle specificità di ciascun contesto.

Le stazioni e le aree ferroviarie possono così diventare parte integrante dei processi di rigenerazione urbana, rispondendo non soltanto alle esigenze dei viaggiatori, ma anche a quelle delle comunità in cui sono inserite.

La conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non deve rappresentare la fine di un percorso comune. Strisciuglio ha ricordato gli investimenti per diversi miliardi di euro realizzati dal Gruppo FS e il parallelo impegno delle amministrazioni comunali nell’attuazione dei propri interventi.

«L’esperienza straordinaria del PNRR deve diventare ordinaria», ha sottolineato l’AD, indicando nella collaborazione costruita in questi anni un patrimonio da consolidare.

«Unendo le nostre competenze e le nostre conoscenze possiamo arrivare a uno sviluppo delle aree ferroviarie a servizio dei territori», ha aggiunto Strisciuglio.

La sfida è quindi dare continuità a questo metodo di lavoro, coniugando le competenze industriali del Gruppo FS con la conoscenza che le amministrazioni locali hanno delle proprie città, per fare delle stazioni e delle aree ferroviarie un’occasione di sviluppo per l’intero territorio.

Il dialogo continuerà venerdì 27 novembre, alle ore 10.00 nella Sala 4 di Veronafiere, con l’evento promosso dal Gruppo FS «Costruttori di connessioni». Al centro, il percorso dal cantiere al servizio e il contributo delle infrastrutture ferroviarie alla rigenerazione urbana.

Interverranno Andrea Esposito, Chief Quality & Industrial Performance Officer del Gruppo FS, Maria Annunziata Giaconia, Direttore Operations Regionale di Trenitalia, e Lucio Menta, Direttore Investimenti di RFI.

Il confronto coinvolgerà Fabrizio Ferrandelli, Assessore all’Innovazione del Comune di Palermo; Tommaso Ferrari, Assessore alla Transizione ecologica, Ambiente, Mobilità e Traffico del Comune di Verona; Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, in collegamento; e Maika Canton, Assessore alla Mobilità del Comune di Venezia.

-foto ufficio stampa Fs-

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