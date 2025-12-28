Arrivano su Tivùsat i canali televisivi dell’opposizione russa

ROMA (ITALPRESS) – Da alcuni giorni l’offerta televisiva gratuita di Tivùsat si è arricchita di sette nuovi canali dal profilo unico nel panorama europeo. Si tratta delle emittenti del progetto “Svoboda” (libertà), un’iniziativa editoriale internazionale sostenuta da Reporters Sans Frontières e realizzata grazie al contributo di centinaia di giornalisti indipendenti di lingua russa, oggi in gran parte costretti all’esilio.

“Un progetto che rappresenta una sfida aperta alla censura del regime di Mosca e che ha come obiettivo dichiarato quello di garantire un’informazione libera, plurale e accessibile a un pubblico che, in molti Paesi, non può più contare su media indipendenti – si legge in una nota -. Pensati per raggiungere in primo luogo il pubblico di lingua russa – in particolare nei territori caratterizzati da una forte limitazione della libertà di stampa e di accesso all’informazione – i canali Svoboda offrono un racconto costante e senza filtri di ciò che avviene in Russia e fuori dalla Russia, con focus specifici dedicati alla Bielorussia e al conflitto in Ucraina. Alla conduzione dei programmi i più noti giornalisti russi indipendenti, dichiaratamente oppositori del governo di Putin, spesso a costo di persecuzioni personali e professionali”.

I sette canali sono: Svoboda, Russiàs Future, Svoboda+, Svoboda News, Gordon Live, Belarus Tomorrow ed eQtv.

Il canale principale, “Svoboda”, ospita alcuni dei format più seguiti del giornalismo indipendente russo contemporaneo. Tra questi le interviste di Irina Shikhman con il programma “Let’s Talk?”, le inchieste di Roman Anin con “I Stories”, fino a “New Puppets”, un programma di satira politica che utilizza celebri pupazzi adattati alla realtà russa per raccontare il potere e i suoi meccanismi attraverso l’ironia. “Russiàs Future” è caratterizzato dalla collaborazione con Julia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, uno dei principali oppositori del regime russo, e con la Fondazione FBK (Anti-Corruption Foundation). Il canale propone interviste, dibattiti e numerosi approfondimenti in diretta, con un’attenzione particolare ai temi della corruzione, del potere economico e delle responsabilità politiche.

I canali “Svoboda Plus” e “Svoboda News” ampliano l’offerta informativa con programmi di intrattenimento culturale, come la docu-serie “From Breznev to Putin”, che ripercorre decenni di storia russa per comprendere le radici dell’attuale sistema di potere. Gordon Live, condotto dal commentatore ucraino Dmitry Gordon, propone interviste ai dissidenti russi e aggiornamenti diretti dal fronte del conflitto ucraino- “Belarus Tomorrow” è dedicato alla realtà bielorussa, con contenuti specifici sul contesto politico e sociale del Paese, mentre “eQtv” è un canale tematico multilingua incentrato sull’educazione digitale, pensato per quei territori in cui l’accesso a Internet è limitato o soggetto a censura.

“Con l’ingresso dei canali Svoboda, tivùsat rafforza il proprio ruolo di piattaforma satellitare gratuita di riferimento nell’area europea, capace di offrire non solo intrattenimento, ma anche pluralismo informativo e contenuti di alto valore civile”, conclude la nota.

– news in collaborazione con Tivùsat –

– foto ufficio stampa Tivùsat –

(ITALPRESS).