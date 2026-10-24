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Allarme cortei, oltre 150 perquisizioni a Milano, Monza e in altre 20 città

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Ott 24, 2026

MILANO (ITALPRESS) – Oltre 150 perquisizioni tra Milano e Monza ed in altre 20 città, principalmente in Lombardia, nell’ambito di attività investigative dopo i gravi fatti del fine settimana scorso. Lo rende noto la Polizia di Stato. Oggi sono previste decine di manifestazioni in tutta Italia.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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