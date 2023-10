Non poteva essere migliore l’esordio della Negrini CTE Acqui Terme in serie A3. Successo a Motta di Livenza con un solo set lasciato ai padroni di casa, nonostante le assenze di Martino e Cester. Dopo i primi 2 set in equilibrio, decisivo il 3°, chiuso dagli ospiti ai vantaggi. Poi, nel 4°, supremazia acquese mai in discussione.

SERIE A3, Girone Bianco, Giornata 1

PALLAVOLO MOTTA – NEGRINI CTE ACQUI T. 1-3 (21-25, 25-21, 24-26, 19-25)