Volley femminile serie C: l’Alessandria vince, convince e diverte, è un ‘ciclone’ sotto rete

Cala il sipario sul 2022. Nell’ultima gara c’è stata la vittoria 3-0 dell’Alessandria Volley su La Vanchiglia To Play (25-16 25-17 25-15). Mancano 2 giornate al giro di boa, ma il 2° posto in classifica è gratificante per tutto il clan alessandrino e soprattutto lascia aperti ampi scenari per il futuro. In società dicono che è ancora tutto da fare, tutto da giocare e da dimostrare, ma a questo punto della stagione l’essere lì in alto in classifica è una bellissima iniezione di fiducia. E come dar loro torto.

La classifica

Lilliput 32; Alessandria Volley 30; Verbania 22; Issa Novara 20; Real Venaria e Ovada 19; La Vanchiglia 18; Sammaborgo e Cigliano 15; Piossasco 13; Pavic Romagnano 12; Pianezza 7; Valenza 4; Igor Novara 2. Piossasco e Verbania 1 gara in meno.

Prossimo impegno sabato 14 gennaio 2023 al Palacima (2030) contro Verbania.

Numeri e protagonisti della stagione

Tra Coppa Piemonte e campionato sono state 19 le gare disputate, con 18 vittorie e 1 sconfitta (al tie-break con la capolista Lilliput); 52 set vinti e 11 persi, 1.522 punti vincenti e 1.151 subiti. Questo il ruolino di marcia di coach Ruscigni e delle sue ragazze Bernagozzi, Cazzulo, Falocco, Ferrari, Fracchia, Furegato, Giacomin, E. Marku, R. Marku, Oberti, Ponzano, Rinaldi, Soriani.

Senza dimenticare tutto lo staff, dal ‘vice’ Oberti ai team manager Bernardelli e Ponzano, dal dott. Mele al fisioterapista Aita.

Le parole del presidente

Così Andrea La Rosa dopo il successo sul Vanchiglia: “Abbiamo affrontato la partita che ci separava dalla pausa natalizia con grande concentrazione, offrendo una prestazione autorevole che non ha lasciato spazio alle avversarie. Dopo 4 mesi di stagione voglio fare i complimenti alle “mie” ragazze, a coach Marco Ruscigni ed a tutto il suo staff per l’ottimo percorso. I successi ottenuti non sono casuali. Niente nello sport lo è. La classifica dice che, gara dopo gara, continua l’avvincente testa a testa tra noi ed il Lilliput, favorita principale del campionato. Lo scontro diretto ci ha visto soccombere la tie break e già da ora siamo tutti concentrati sulla rivincita deli ritorno. Mi sia concesso, poi, sbandierare un nostro vanto: siamo nella ‘Final 4 di Coppa Piemonte’, che si giocherà a fine gennaio. Un risultato storico per il volley alessandrino da diversi lustri a questa parte”.