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Tennis, il capitano di Davis Volandri: “Sinner ha fatto la scelta giusta, tornerà a grandi livelli”

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Ott 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Ci siamo sentiti. Jannik non guarda il numero ma lo stare bene e il miglioramento, è quello che mi ha detto e sono tranquillo. Ha fatto la scelta giusta ed è un perfezionista, servirà pazienza ma lavora per tornare al massimo. Siamo sicuri che ci riuscirà”. Così Filippo Volandri, capitano dell’Italia in Coppa Davis, a margine della cerimonia dei Collari d’Oro 2026. “Davis? Siamo ancora lontani ma non troppo, ci sono vari fattori che fanno il loro corso. Chi avrà i tre criteri di affidabilità tecnica, fisica e mentale verrà convocato. I ragazzi sanno che devono dare il massimo”, conclude Volandri.
(ITALPRESS).

mec/mc/azn

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