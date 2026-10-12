Il presidente CONI, Buonfiglio: “Armonia e sinergia in tutto lo sport italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo scelto il luogo più iconico per lo sport, dove atlete e atleti si preparano perché la gara e la sintesi del percorso. Di gare ne abbiamo vinte e abbiamo organizzato manifestazioni incredibili: dopo Milano-Cortina è stato straordinario organizzare anche i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Sta venendo fuori l’armonia e la sinergia che siamo riusciti a costruire tra federazioni, gruppi sportivi e coordinamento della preparazione”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, sulla cerimonia dei Collari d’Oro al Palazzetto del CPO Giulio Onesti di Roma.(ITALPRESS).

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