Formula Uno: Verstappen trionfa in Azerbaijan, male le 2 Ferrari

Set 21, 2025

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1 e porta a casa il suo 2° successo consecutivo dopo quello di Monza di 2 settimane fa. Il pilota della Red Bull precede sul traguardo, con quasi 15″ di vantaggio, la Mercedes di George Russell e la sorprendente Williams di Carlos Sainz. Chiude ai piedi del podio, invece, Andrea Kimi Antonelli che ottiene uno dei suoi migliori risultati da quando è sbarcato in Formula 1. La gara del leader del Mondiale Oscar Piastri termina al 1° giro, ma il compagno di box Lando Norris non ne approfitta e deve accontentarsi solo della 7^ piazza. Domenica anonima da parte della Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente 8° e 9°. Bella prova di Liam Lawson (Racing Bulls), 5°, e di Yuki Tsunoda (Red Bull), 6°; completa la top 10 l’altra Racing Bulls di Isack Hadjar.

