Si gioca venerdì 23 dicembre alle 12.30 allo stadio ‘Briamasco’.

Inizia il girone di ritorno prima della pausa natalizia. Una sosta che di fatto divide in 2 il torneo, al di là della formalità che definisce un girone che sale da uno che scende. Dopo questo match dell’ora di pranzo ci saranno riposo, riflessioni e interventi sul mercato, secondo le necessità e gli obiettivi di ognuno. Naturalmente il risultato qui conta tantissimo, perché aiuta a definire la classifica su cui si ragionerà.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ ancora dentro la zona playoff , al 10° posto con 26 punti (7 vinte, 5 pari, 7 perse, gol 24-24). Arriva da 2 sconfitte di fila e ha perso 3 delle ultime 4 (1 punto). In trasferta ha fatto solo 6 punti in 9 partite . L’ultimo modulo utilizzato da Brambilla (49) è il 4-3-3 . Migliori marcatori Iocolano, Iling, Compagnon (3). Squalificato Compagnon .

TRENTO – E' al penultimo posto con 14 punti (3 vinte, 5 pari, 11 perse, gol 19-29), a +1 sul fanalino di coda. Arriva dall'1-1 di Novara dopo 6 sconfitte consecutive (1 punto nelle ultime 7) e non vince dal 30 ottobre. In casa ha ottenuto solo 6 punti in 9 gare. Il tecnico Bruno Tedino (58), subentrato a D'Anna dopo 7 giornate, utilizza il 3-5-2 da 6 gare. Migliori marcatori Saporetti (5), Belcastro (3).

I PRECEDENTI

Sono 3, con la Juve imbattuta. Nella passata stagione fu vittoria juventina 2-1 (2′ Pasquato, 78′ Compagnon, 86′ Miretti) e pareggio in Trentino 1-1 (43′ Soulé, 77′ Izzillo su rigore). In questo campionato la gara di andata al ‘Mocca’ finì 2-0 (13′ Iling, 51′ Pecorino).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Adolfo Baratta (Rossano)

Assistenti: Antonio Aletta (AV) / Nidaa Hader (RA)

4° ufficiale: Cosimo Delli Carpini (IS)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Baratta è al 3° anno in serie C e non ha mai trovato le 2 squadre.