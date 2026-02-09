Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 9 febbraio

Sport Video

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Italia Team da record con sei medaglie in un giorno a Milano-Cortina
– Goggia festeggia il bronzo “La medaglia ai Giochi mai scontata”
– Salvini visita Casa Italia a Cortina “I Giochi grande soddisfazione”
– FS inaugura una sala immersiva a Casa Italia, un viaggio lungo i Giochi
