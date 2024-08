Taekwondo, il presidente Cito: “Alessio campione vero, merita questa medaglia”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Simone è stato straordinario, ha conquistato un bronzo difficilissimo, è dovuto ritornare nel girone dell’inferno ma è stato all’altezza della situazione, un campione vero, si merita questa medaglia”. Così Angelo Cito, presidente Fita, commenta all’Agenzia Italpress da Casa Italia il bronzo conquistato ieri da Alessio ai Giochi di Parigi. “Cosa significa per il movimento? Tanto, le medaglie sono una gratificazione per l’atleta e servono a promuovere la nostra disciplina – aggiunge – Sono il frutto di tanto lavoro, il simbolo di quello che si fa giorno per giorno, la medaglia va costruita e quando arriva si gioisce. Non bisogna pensare a quello che si lascia sul campo ma a quello che si porta a casa”.

glb/