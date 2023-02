Straordinario successo per il 13^ edizione di ‘Thai Boxe Mania’: pubblico letteralmente impazzito

Lo scorso sabato il ‘Pala Gianni Asti’ di Torino ha ospitato la XIII edizione di Thai Boxe Mania, per una serata di sport, adrenalina e grande spettacolo. Quasi tutto esaurito ai botteghini per un vero show, durante il quale non sono mancati momenti di intrattenimento offerti anche dalla comunità rumena, in occasione della diretta televisiva su una TV locale e della forte presenza sul ring di grandi campioni rumeni.

Gli organizzatori della palestra Thai Boxe Torino, in collaborazione con Michele (Mihai) Oana, la brand manager Alessandra Carmen Maria Clerici, il promoter Alex Negro e il supporto degli Enti di Promozione Sportiva Endas e Endas kombat, non hanno di certo tradito le aspettative del pubblico entusiasta e caloroso che ha riempito le tribune del palazzetto torinese.

L’evento

Terminati gli incontri della Road to Yokkao, con il pubblico del Pala Gianni Asti ormai in fermento e in grande attesa per i propri beniamini, i riflettori sono stati tutti puntati sui “super fight” che hanno visto protagonisti i grandi campioni internazionali di questa edizione di Thai Boxe Mania, tra cui Bogdan Nastase e lo spagnolo Alex Fenandez.

Grande entusiasmo per il beniamino di casa Christian Zahe, che si è aggiudicato il match contro il belga Stephane Candel. Battuto invece il torinese Christian Guiderdone, fermato da un KO inferto da Roman Lambagiu.

I vincitori

La cintura di WBC MUAYTHAI mediterranean title flyweight l’ha vinta l’albanese Joana Kiptiu contro Marina Lum King Ko (Spagna).

Il titolo d i WKN Intercontinental championship Muay Thai Super lightweight division è stato assegnato allo svizzero Youssouf Outtara .

Il titolo WBC MuayThai Nai Khanom Tom belt è andato al thailandese Yod PT , seguito all’angolo dal grande campione suo connazionale, Sudsakorn Sor Klinmee , noto a tutti gli appassionati di questa disciplina e tanto amato dal pubblico.

Il gran finale

Da trattenere il fiato. Il Campione del mondo, il fighter torinese Michele Mastromatteo (foto), dopo un match intensissimo ha portato a casa all’ultimo colpo un pareggio contro l’avversario rumeno, Marius Rotaru, sostenuto a gran voce dal suo pubblico.

Le parole

Così gli organizzatori: “Abbiamo dato vita anche quest’anno ad un evento sportivo davvero emozionante. Siamo molto soddisfatti per la risposta positiva del pubblico, con il coinvolgimento di appassionati da tutta Italia e della comunità rumena. Con gli enti di promozione sportiva Endas ed Endas Kombat stiamo già pensando all’edizione del prossimo anno”.