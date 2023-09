Sette ragazzi convocati in nazionale, la Juventus NG rimanda la gara con la Recanatese di venerdì

La Juventus Next Gen si ferma per le nazionali, come la serie A e la serie B. La seconda squadra bianconera ha 7 convocati nelle varie rappresentative giovanili e dunque usufruisce del diritto a chiedere il rinvio della prossima gara. Infatti tale diritto matura da 4 convocati in su (fino a 3 la squadra deve giocare).

Dunque salta la ‘prima’ al Moccagatta, prevista per venerdì 8 (20.45) contro la Recanatese; la gara verrà recuperata mercoledì 27 settembre (18.30).

Il prossimo impegno di campionato per la squadra di Brambilla sarà un’altra trasferta, a Rimini, venerdì 15 settembre (20.45), mentre l’esordio casalingo è rimandato a martedì 19 (20.45) contro la Spal.

I sette convocati

Turicchia – Italia U21 – 8 e 12 settembre, contro Lettonia e Turchia

8 e 12 settembre, contro Lettonia e Turchia Yildiz – Turchia U21 – 8 e 12 settembre, contro Irlanda e Italia

8 e 12 settembre, contro Irlanda e Italia Muharemovic – BosniaErzegovina U21 – 7 e 12 settembre, contro Slovenia e Austria

7 e 12 settembre, contro Slovenia e Austria Huijsen – Olanda U19 – 11 settembre contro l’Italia

11 settembre contro l’Italia Hasa – Italia U20 – 7 e 11 settembre, contro Germania e Repubblica Ceca

7 e 11 settembre, contro Germania e Repubblica Ceca Stivanello – Italia U20 – 7 e 11 settembre, contro Germania e Repubblica Ceca

7 e 11 settembre, contro Germania e Repubblica Ceca Nonge – Beglio U19 – 6 settembre contro la Scozia